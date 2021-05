Covid, Asp Trapani: prosegue iniziativa vaccinale “Porte Aperte” anche senza prenotazione nei centri vaccinali del territorio per i nati prima del 31 dicembre 1961

Dopo il notevole riscontro dello scorso fine settimana, prosegue l’iniziativa per la vaccinazione “Porte aperte” rivolta tutti gli over 60, over 80 e ai soggetti ad elevata fragilità anche senza prenotazione nel centro vaccinale Hub Trapani e nei punti vaccinali della provincia dalle 8 alle 20. L’iniziativa, disposta dal governo della Regione siciliana, si propone di incrementare le somministrazioni ed è rivolta ai cittadini con più di 60 anni anni (classe 1961compresa), ai cittadini d’età pari o superiore a 80 anni e ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” così come indicato dal Piano vaccinale nazionale, che potranno recarsi, senza prenotazione, presso i Centri di riferimento per ricevere il vaccino anti-Covid.

Per i soggetti a “elevata fragilità” basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute..

Di seguito i centri vaccinali di riferimento sul territorio trapanese:

Trapani – Hub provinciale, Contrada Cipponeri, via Salemi

Trapani/Erice – Centro vaccinale San Michele, via Cosenza, Casa Santa

Marsala – Centro vaccinale Campus Biomedico, Contrada Cardilla

Castelvetrano – P.O.Vittorio Emanuele II, via Marinella

Mazara del Vallo – Centro vaccinale, via Livorno

Buseto Palizzolo – Centro Diurno, via San Vito (ex via Bonfiglio)

Alcamo – P.O. San Vito e Santo Spirito, via F.sco Crispi, 116

Salemi – P.O.Vittorio Emanuele III, via Dante Alighieri,15

Pantelleria – P.O. B. Nagar Piazzale Vincenzo Almanza