Covid, Ancora contagi a Mazara del Vallo: raggiunta quota 22

«Sembra non fermarsi l’ondata di contagi da Coronavirus nella nostra città. Altre due persone sono risultate positive al tampone e sono in isolamento domiciliare. Attualmente si contano 22 contagiati di cui 19 in isolamento presso la propria abitazione e 3 ricoverati. “Mettiamo la mascherina” in tutte le attività della vita quotidiana perché protegge noi e coloro che abbiamo accanto. L’emergenza Coronavirus non è finita».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia di altri due nuovi casi positivi al Covid-19 a Mazara del Vallo.

