Covid, a Torretta, nel palermitano, scatta “zona rossa”: è la quinta nell’Isola

TORRETTA (PALERMO) – Settanta casi positivi al Covid accertati e per Torretta, in provincia di Palermo, scatta la “zona rossa». La quinta nell’Isola. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, decorre dalle 14 di domani resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre.