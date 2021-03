Covid, 23.832 nuovi casi su 354.480 tamponi e altri 401 morti

Il tasso di positività in lieve discesa, al 6,7%. Continuano a salire i ricoveri: 23 in più nelle terapie intensive, 203 in più negli altri reparti.

Sono altri 23.832 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in flessione rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 25.735 nuovi casi. I decessi sono invece in crescita: 401 contro 386. Tasso di positività in leggero calo, al 6,7% dal 7%: 354.480 i tamponi effettuati dopo i 364.822 di venerdì. Continuano a salire i ricoveri: in terapia intensiva sono 23 in più, negli altri reparti 203 in più.

Sono oggi 3.387 i pazienti Covid ricoverati nei reparti d’urgenza, mentre nei reparti ordinari si trovano 27.061 persone.

