[Covid 19] Campobello. “Peggiora la situazione all’interno dell’ex cementificio di Castelvetrano: i contagi salgono a 5”

« La situazione all’interno dell’ex cementificio di Castelvetrano, all’interno del quale sono accampati tanti giovani lavoratori impegnati nella raccolta delle olive nelle campagne di Campobello e di Castelvetrano, si sta complicando sempre di più.

Oltre ai 2 casi di positività riscontrati ieri, nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, gli operatori dell’USCA competente hanno sottoposto al tampone un campione di 5 lavoratori migranti stagionali, di cui tre sono risultati positivi. La situazione è stata tempestivamente segnalata all’Asp, alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine, mentre nella giornata di domani si continueranno ad effettuare i tamponi all’interno del campo.

Inoltre, sono in contatto con il sindaco Alfano per richiedere insieme l’intervento della protezione civile e avanzare istanza all’Agenzia dei Beni Confiscati affinché in tempi brevi possa essere autorizzata la concessione di un sito idoneo dove ospitare i migranti sottoposti alla misura della quarantena.