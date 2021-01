[Covid 19] Campobello. Nuova campagna di screening domenica 31 gennaio in Piazza Eremita

REDAZIONE, 29 GEN – In vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori) prevista per lunedì prossimo (1 febbraio 2021), nella giornata di domenica 31 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18, in piazza Eremita, sarà effettuata una campagna preventiva di screening, a mezzo di tampone antigenico rapido, rivolta agli alunni, a tutto il personale scolastico (docente e non docente), nonché ai relativi familiari degli studenti.

Pur essendo rivolta, in modo particolare al personale scolastico, come di consueto, l’attività di screening sarà estesa a tutta la cittadinanza sino a disponibilità dei test.

Lo screening si svolgerà in modalità drive in: al fine di ottimizzare il servizio, l’ingresso nell’area interessata sarà, dunque, consentito esclusivamente a bordo di veicoli, dalla strada che costeggia il plesso S. Giovanni Bosco (incrocio tra la via S. Giovanni bosco e la via Pavone Torre).

Si tratta di una iniziativa promossa dall’Asp di Trapani su indicazione dell’Assessorato regionale della Salute – DASOE con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio della popolazione scolastica al fine di riaprire le scuole in sicurezza.

« Confido ancora una volta in un grande senso di responsabilità da parte della cittadinanza: partecipare numerosi allo screening è un atto di fondamentale importanza, soprattutto in questo particolare periodo in cui, purtroppo, anche a Campobello stiamo registrando un preoccupante incremento dei contagi». La dichiarazione è del sindaco Castiglione.