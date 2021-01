[Covid 19] Campobello. Conclusa la 2^ giornata di screening: 8 positivi su 621 tamponi

Nella due giorni campobellese, su un totale di 1.211 tamponi effettuati (590 nella giornata di ieri) 15 i positivi (di cui 7 nella giornata di sabato).

REDAZIONE – Conclusa la seconda giornata di screening promossa dall’Asp di Trapani su indicazione dell’assessorato regionale, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. Il tampone antigenico rapido, è stato rivolto agli alunni, a tutto il personale scolastico (docente e non docente), nonché ai relativi familiari, appartenenti all’Istituto comprensivo “Pirandello –S. Giovanni Bosco”. Su i 621 tamponi effettuati nell’odierna giornata domenicale, solo 8 hanno dato esito positivo. In totale, nella due giorni campobellese, su un totale di 1.211 tamponi effettuati (590 nella giornata di ieri) 15 i positivi (di cui 7 nella giornata di sabato).

