[Covid 19] Campobello. Al via la due giorni di screening per alunni, genitori, insegnanti e personale non docente

REDAZIONE – In vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole elementari e 1^ media prevista per lunedì prossimo (18 gennaio 2021), nelle giornate di oggi sabato 16 e di domani domenica 17 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Eremita, sarà effettuata una campagna preventiva di screening, a mezzo di tampone antigenico rapido, rivolta agli alunni, a tutto il personale scolastico (docente e non docente), nonché ai relativi familiari, appartenenti all’Istituto comprensivo “Pirandello –S. Giovanni Bosco”.

Lo screening si svolgerà in modalità drive in: al fine di ottimizzare il servizio, l’ingresso nell’area interessata sarà, dunque, consentito esclusivamente a bordo di veicoli, dalla strada che costeggia il plesso S. Giovanni Bosco (incrocio tra la via S. Giovanni bosco e la via Pavone Torre).