Covid – 19: Attenzione alle false notizie sulla campagna vaccinale

Le adesioni per chi ha meno di 80 anni non sono ancora partite. Al momento possono prenotarsi solo gli over 80

ATTENZIONE alle notizie false sulla Campagna vaccinale anti Covid – 19.

Condividiamo la comunicazione di ATS Città Metropolitana di Milano.

“Attenzione! Informazioni false sul calendario per l’avvio delle prossime fasi della campagna vaccinale Si precisa che le adesioni per i cittadini con meno di 80 NON sono ancora partite.

nto In questo momento solo i cittadini over 80 (nati fino al 1941) possono aderire alla campagnavaccinale. Qualsiasi altra informazione che contraddica quanto sopra è da ritenersi falsa“.

Invitiamo tutti alla massima cautela e alla verifica puntuale di ogni tipo di informazione prima di una eventuale condivisione tramite i social network o WhatsApp. Le informazioni sull’andamento della campagna vaccinale vengono puntualmente diffuse attraverso i canali ufficiali degli enti preposti.

