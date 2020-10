Cosa scrisse la Dia sulle connessioni tra criminalità e rivolte di piazza

“Le organizzazioni criminali hanno tutto l’interesse a fomentare episodi di intolleranza urbana, – si legge nel Rapporto della Dia, in un’apposita sezione dedicata all’emergenza Coronavirus – strumentalizzando la situazione di disagio economico per trasformarla in protesta sociale, specie al Sud. Parallelamente, le organizzazioni si stanno proponendo come welfare alternativo a quello statale, offrendo generi di prima necessità e sussidi di carattere economico”.

Se è vero che nel periodo del lockdown tutti i reati hanno fatto registrare un calo è pur vero che le mafie hanno dimostrato la loro “capacità di trasformazione e adattamento” e il rischio è che approfittino della crisi economica per acquisire attività commerciali e aziende in crisi attraverso prestiti usurai.

