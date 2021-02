Corso di preparazione al TFA Sostegno: incontro informativo gratuito Uil Scuola e Irase

Corso di preparazione al TFA Sostegno 2021-2022 – Mercoledì 17 febbraio incontro informativo gratuito Uil Scuola e Irase Trapani

REDAZIONE, 04 FEB – Si terrà mercoledì 17 febbraio alle 16.30 un incontro informativo gratuito in videoconferenza sul corso di preparazione – organizzato da Uil Scuola e Irase Trapani – per partecipare alla prova preselettiva e e alle prove scritte e orali per l’accesso al sesto ciclo T.F.A. Sostegno 2021/22.

In occasione dell’incontro verranno illustrate le modalità di partecipazione al corso stesso.

“Quello che offriamo – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani e direttore del corso Giuseppe Termini – è un percorso formativo altamente qualificato che prevede un programma di incontri finalizzati ad approfondire al meglio le tematiche del bando di concorso”.

Le lezioni si terranno online, per un totale di 40 ore. Gli ambiti di intervento riguarderanno diverse aree, in particolare l’ambito logico linguistico, l’ambito psicopedagogico, l’ambito della conoscenza delle disabilità, l’ambito organizzativo, l’ambito pedagogico didattico e quello socio-metodologico-didattico.

Le lezioni saranno tenute dai docenti Vita D’amico, Luana Di Bella, Wanda Ditta e Cristina Graziano.