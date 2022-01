Contagi record in Sicilia: oltre 14 mila nuovi casi

Raggiunge la cifra record di 14.269 il dato dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia dove il tasso di positività, a fronte dei 59.933 tamponi processi, è quasi raddoppiato rispetto al giorno precedente raggiungendo il 23,8% (+11,8%).

Altri 19 i morti (7.634 dall’inizio della pandemia) indicati nel bollettino diffuso dal ministero della Salute in cui viene aggiunta una postilla: “La regione Sicilia comunica che dalla data odierna, per la definizione dei casi, vengono presi in considerazione anche quelli confermati da test antigenico e che i decessi riportati oggi si riferiscono alle seguenti date: 8 al 5 gennaio, 6 al 4 gennaio, 4 al 3 gennaio e uno al 21 dicembre 2021”.

All’incremento dei casi segue una maggiore pressione sugli ospedali dell’Isola dove oggi, nei reparti di degenza ordinaria Covid, ci sono 944 pazienti (+31 rispetto al giorno precedente). Di questi 119 (+4) si trovano nelle terapie intensive in cui si registrano 12 nuovi ingressi. Il numero degli attuali positivi sale a 80.116 (+12.918), mentre quello dei soggetti sottoposti a isolamento domiciliare sale da 66.170 a 79.053 (+12.883).

I dati per provincia

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell’Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 3.210 a Palermo (105.612), 3.377 a Catania (104.036), 1.502 a Messina (52.099), 1.546 a Siracusa (33.742), 1.075 a Trapani (28.743), 1.195 a Ragusa (25.973), 1.149 a Caltanissetta (25.338), 499 ad Agrigento (24.911) e 716 a Enna (14.274).

