Concorso per 500 addetti a tempo indeterminato al MIBACT. Bandi in tutte le Regioni. Ecco come presentare domanda

Nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in tutta Italia nell’ambito dei beni culturali con il concorso MIBACT per 500 custodi che finalmente ha preso avvio.

Il MIBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha indetto un concorso per l’assunzione di personale per il profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area – fascia retributiva F1.

Le Regioni e le Province stanno pubblicando i bandi di avvio alle selezioni e i candidati interessati possono presentare domanda. Le selezioni sono rivolte a persone con licenza media.

Ecco tutti i dettagli sul concorso MIBACT per custodi, come avverranno le selezioni pubbliche e tutti i bandi disponibili.

CONCORSO MIBACT PER CUSTODI

Il Concorso del Ministero dei Beni Culturali è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 500 risorse con profilo professionale di Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza.

La scelta dei candidati avverrà tramite procedura di selezione per il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 16, legge n. 56/1987 di tutta Italia. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione ai bandi regionali / provinciali per entrare in graduatoria.

POSTI DISPONIBILI E BANDI DI REGIONI E PROVINCE

Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili sui posti disponibili in Italia suddivisi per regioni e province. Mettiamo a vostra disposizione i bandi regionali o provinciali e i link dove reperire modelli di domanda o allegati, se disponibili. Indichiamo anche le scadenze per la presentazione della domanda.

REGIONE ABRUZZO

Posti disponibili 21: Pescara 6, Teramo 2, L’Aquila 11, Chieti 2.

Si attende l’uscita del bando – informazioni

REGIONE BASILICATA

Posti disponibili 11: Matera 5, Potenza 6.

Domanda: da 17/07/2020 fino a 16/08/2020

Bando – informazioni

REGIONE CALABRIA

Posti disponibili 24: Catanzaro 1, Cosenza 7, Reggio Calabria 16.

REGIONE CAMPANIA

Posti disponibili 71: Caserta 4, Napoli 48, Salerno 19.

Domanda: da ore 09:00 del 14/09/2020 fino a ore 17:00 del 18/09/2020

Bando Napoli – Bando Salerno – Bando Caserta

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Posti disponibili 39: Bologna 19, Modena 9, Parma 8, Ravenna 2, Rimini 1.

Si attende l’uscita del bando – informazioni.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Posti disponibili 10: Trieste.

REGIONE LAZIO

Posti disponibili 97: Frosinone 2, Rieti 3, Roma 92.

Domanda: da ore 09:00 del 07/09/2020 fino a ore 15:00 del 10/09/2020

Bando – Allegati e documentazione

REGIONE LIGURIA

Posti disponibili 18: Genova 17, Imperia 1.

Domanda per chiamata pubblica nei giorni dal 7 al 18 Settembre 2020.

Bando – comunicazione

REGIONE LOMBARDIA

Posti disponibili 41: Brescia 8, Como 1, Cremona 1, Mantova 2, Milano 27, Pavia 1, Varese 1.

REGIONE MARCHE

Posti disponibili 7: Fermo 1, Macerata 1, Pesaro Urbino 5.

REGIONE MOLISE

Posti disponibili 10: Campobasso 8, Isernia 2.

REGIONE PIEMONTE

Posti disponibili 20: Biella 1, Cuneo 2, Torino 14, Verbania 2, Vercelli 1.

Domanda: da ore 09:00 del 11/09/2020 fino a ore 12:00 del 17/09/2020.

Bando – link domanda

REGIONE PUGLIA

Posti disponibili 24: Bari 18, Taranto 6.

Domanda: da ore 08:30 del 31-08-2020 alle ore 11:30 del 04-09-2020.

Bando – comunicazione ARPAL

REGIONE SARDEGNA

Posti disponibili 14: Cagliari 12, Oristano 2.

Si attende l’uscita del bando – informazioni

REGIONE TOSCANA

Posti disponibili 49: Arezzo 1, Firenze 43, Lucca 2, Pisa 1, Siena 2.

Domanda: dal 3 agosto 2020 al 4 settembre 2020

Bando Arezzo – Bando Firenze – Bando Lucca – Bando Pisa – Bando Siena – domanda e informazioni

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Posti disponibili 3: Bolzano 1, Trento 2.

REGIONE UMBRIA

Posti disponibili 12: Perugia.

Si attende l’uscita del bando – informazioni.

REGIONE VENETO

Posti disponibili 29: Belluno 2, Treviso 1, Venezia 24, Verona 2.

Si attende l’uscita del bando – informazioni.

RITARDI E AGGIORNAMENTI

Facciamo presente che per tutte le selezioni ci sono stati ritardi dovuti alle sospensioni delle attività causa Covid. La pubblicazione dei bandi era attesa nel periodo luglio – agosto – settembre 2020 e alcuni enti non hanno ancora provveduto, ad oggi, alla pubblicazione. Continueremo ad aggiornare questo elenco man mano che verranno pubblicati i bandi o fornite comunicazioni.

REQUISITI

Saranno ammessi a concorso del Ministero dei Beni Culturali tutti i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

(scuola media inferiore); età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente, salvo avvenuta riabilitazione, né aver procedimenti penali in corso;

non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

posizione regolare nei confronti nei riguardi degli obblighi di leva per gli uomini nati entro il 31 dicembre 1985.

Inoltre è indispensabile essere iscritti in un Centro per l’Impiego e viene data priorità ai soggetti disoccupati. Si precisa che il 30% dei posti è riservato a favore dei volontari delle FF.AA.

COME FUNZIONA L’AVVIAMENTO ALLA SELEZIONE

I passaggi per l’avvio alla selezione sono i seguenti:

I segretari regionali del Ministero inoltrano ai CPI, agli uffici Provinciali e Regionali richiesta di avviamento alla selezione per un numero di lavoratori doppio rispetto ai posti da coprire.

Le Regioni / Province / CPI pubblicano i bandi per la formazione delle graduatorie.

per la formazione delle graduatorie. I candidati interessati, iscritti nei rispettivi CPI, presentano la domanda di partecipazione secondo i termini e le modalità previste dal bando.

di partecipazione secondo i termini e le modalità previste dal bando. Le Regioni / Province / CPI pubblicano le graduatorie e le trasmettono anche ai Segretari Regionali del Ministero.

e le trasmettono anche ai Segretari Regionali del Ministero. I segretari regionali del MIBACT convocano i candidati, secondo l’ordine della graduatoria, per sottoporli alle prove di idoneità .

. Una commissione esaminatrice valuterà i candidati e i migliori otterranno il posto di lavoro.

SELEZIONE E PROVA DI IDONEITA’

I candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale/provinciale/cpi vengono convocati per affrontare la prova di idoneità. La selezione è finalizzata ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

La prova consiste in un colloquio utile a valutare il possesso di buone conoscenze di base, la capacità di affrontare in autonomia problematiche lavorative di media complessità e la conoscenza di base della lingua inglese.

DOMANDA E SCADENZA

Per partecipare al concorso per custodi MIBACT non sarà necessario presentare la domanda di partecipazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo poiché l’individuazione dei candidati avverrà a livello Regionale/Provinciale tramite i Centri Per l’Impiego (CPI) competenti per territorio. Di conseguenza la domanda deve essere presentata alle Regioni/Province/CPI in risposta al bando per l’avviamento alla selezione.

Facciamo presente che la scadenza del 22 marzo indicata nel bando generale MIBACT non è il termine di presentazione delle domande ma il termine entro il quale il Ministero doveva mandare ai CPI la richiesta di pubblicazione dell’avviso. La scadenza per la presentazione della domanda e le modalità di invio sono indicati nei rispettivi bandi regionali / provinciali che abbiamo reso disponibili qui sopra.

BANDO MIBACT

Tutti gli interessati a partecipare a MIBACT concorso per 500 Custodi, Addetti Vigilanza e Addetti Accoglienza sono invitati a leggere con attenzione il BANDO, pubblicato sulla GU. n. 15 del 21-02-2020.

