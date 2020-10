[Commemorazione defunti] Campobello. Regolamentati gli ingressi al cimitero comunale nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre

Nel rispetto dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza del Presidente della Regione n.51/2020, l’ordinanza sindacale n.358 del 26/10/2020, in particolare, prevede che l’accesso al cimitero comunale nei giorni del 30 e 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre, sia consentito, esclusivamente a piedi, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 17 (il cimitero chiuderà alle ore 17.45).

I visitatori dovranno indossare le mascherine, rispettare scrupolosamente le misure di igiene e distanziamento interpersonale e potranno permanere all’interno del cimitero al massimo per un’ora, al fine di dare a tutti la possibilità di visitare i propri cari defunti, evitando di creare assembramenti.

Oltre a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, i visitatori dovranno attenersi al divieto di assembramento con persone non conviventi, evitando la contemporanea presenza in gruppo di oltre 4 persone.

Al fine di non ostacolare il libero transito dei visitatori, è inoltre vietato occupare il suolo antistante i loculi con sedie, scale, sgabelli e altre attrezzature simili.

L’accesso al cimitero, infine, sarà consentito dai tre ingressi della via Calatafimi, mentre l’uscita sarà consentita esclusivamente dal cancello della via San Benedetto da Norcia (ex via CB 20).

Sarà la polizia municipale, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato e di protezione civile operanti nel territorio comunale, a garantire la vigilanza e i necessari controlli.