CIVITAVECCHIA: ADM SOSTIENE LA DEVOLUZIONE GRATUITA DI BENI DA PARTE DI GRANDI OPERATORI CROCIERISTICI PRESENTI NEL PORTO

Continua l’impegno dell’UD Civitavecchia nell’agevolare iniziative di donazione gratuita, messe in atto dai grandi operatori crocieristici, di beni necessari agli Enti meritevoli che svolgono il proprio servizio sul territorio a favore dei soggetti più fragili della comunità locale.

Nelle ultime settimane, ADM ha accompagnato in questo virtuoso percorso Royal Caribbean Group, noto operatore crocieristico, al fine di devolvere gratuitamente, a favore del Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana, dotazioni di bordo, costituite prevalentemente in arredi usati in buono stato, per il loro uso presso sale d’attesa e altri locali di soccorso sanitario.

Nella giornata di ieri, i colleghi dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia hanno presenziato alle operazioni di sbarco di beni strumentali dalla Norwegian Epic, di proprietà dell’altrettanto noto operatore del settore, consistenti in articoli da cucina, anch’essi già in uso, a favore della locale sezione della Comunita’ di Sant’Eidio, attraverso l’intervento della Fondazione Cariciv.

I beni strumentali usati sono ammessi all’importazione in franchigia dai diritti doganali qualora destinati ad enti caritatevoli e filantropici, come tale riconosciuti, ed utilizzati poi da quest’ultimi nell’ambito dello svolgimento della propria attività sociale e assistenziale. Per l’esenzione del dazio il riferimento è il REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, per l’IVA il riferimento è la DIRETTIVA 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009.

Mi piace: Mi piace Caricamento...