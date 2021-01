Cinema, Rutelli: “Film nelle sale in primavera. Pronti Verdone, Moretti e Diabolik” (video)

Il presidente dell’Anica ospite di ‘Effetto Notte’ in onda stasera 29 gennaio ore 23.10

Roma, 29 gennaio 2021. “Il cinema non morirà. In sala spero che in primavera avanzata, tra maggio e giugno, potremmo far uscire dal frigorifero dei film molto importanti e già pronti come quello di Verdone, Moretti e poi Diabolik”. Lo ha annunciato il presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, ospite del programma ‘Effetto Notte’, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000 in onda stasera 29 gennaio alle 23.10.

“I componenti della filiera creativa, produttiva e industriale – ha proseguito Rutelli – sono stati bravissimi perché abbiamo mantenuto in pieno l’attività dei set”.

“Il ministro Franceschini – ha concluso Rutelli a Tv2000 – ha annunciato una cosa molta importante: il raddoppio di Cinecittà. Sarà un vero e proprio hub produttivo di livello mondiale come è stata negli anni ’60 Cinecittà”.