Cavi displayport hdmi: caratteristiche e vantaggi dei modelli mini

I cavi per la connessione, nel mondo di oggi, sono fondamentali, infatti, pure se il “senza fili” o wireless si sta diffondendo sempre di più ci sono delle occasioni in cui è indispensabile avere un collegamento fisico. Scegliere un connettore dà sicurezza e consente di spostare, tra due dispositivi elettronici o periferiche, dati anche molto grandi e di differente natura. Attualmente quelli che necessitano di essere trasferiti maggiormente sono le immagini, che hanno una risoluzione davvero altissima, e i suoni particolarmente complessi.

Per ottimizzare tale connessione, nel 2006, Video Electronics Standards Association (VESA) ha lanciato sul mercato il cavo displayport. Ora sul mercato è disponibile anche un cavo mini displayport hdmi che, come quello tradizionale, consente di vedere contenuti di una qualità eccelsa sul proprio schermo del PC o su qualsiasi altro monitor. Si tratta di una risorsa da provare, qualora si abbia la necessità di ottenere un risultato con standard elevatissimi.

Cos’è un cavo displayport

Un cavo displayport, come accennato, è un connettore per dispositivi tecnologici, che, rispetto agli altri modelli presenti sul mercato, permette una trasmissione di dati differente, che viene definita a pacchetto. Quest’ultima consente anche con pochi pin, cioè gli inserti metallici che si trovano nel connettore, di trasferire immagini con altissima risoluzione e pure suoni. Ciò è dovuto a un segnale interno chiamato clock che coordina lo spostamento delle informazioni, permettendo di mantenerne l’integrità.

La possibilità di trasmettere i dati a pacchetto permette anche di estendere le funzionalità del filo senza modificare il collegamento fisico, tale aspetto è ideale per gestire le connessioni aziendali o quelle che prevedono l’uso di più dispositivi contemporaneamente. All’interno di un filo di questo genere ci sono differenti coppie di linee dedicate a specifiche informazioni, ad esempio l’immagine, il suono e anche il clock. I cavi displayport sono classificati in base alla lunghezza di banda che va da 6,48 Gbit/s, per il modello RSR (Reduced Bit Rate), fino a 32,40 Gbit/s, per quello HBR3 (High Bit Rate 3), il più avanzato in questo momento sul mercato.

Caratteristiche dei modelli mini

Il connettore di un cavo displayport, ciò l’estremità che va inserita all’interno di un’uscita femmina presente nel PC, nel monitor o in qualsiasi altro dispositivo, può essere di due grandezze differenti. C’è quella standard e quella mini, sensibilmente più piccola della prima, che si trova principalmente sui notebook, cioè i computer portatili, e i prodotti Apple. Infati tutti i dispositivi Mac, dal 2010, non hanno più un uscita DVI (Digital Visual Interface) ma una porta displayport che consente di connetterli a schermi ad alta definizione, permettendo anche il trasferimento della traccia audio.

Questo tipo di cavo è stato pure il protagonista della collaborazione tra Apple e Intel che, insieme, hanno dato origine alla tecnologia Thunderbolt la quale, grazie a una sola interfaccia, dà la possibilità di collegare differenti dispositivi. Tale sistema, che è stato denominato “Light Peak” e sfrutta proprio il cavo displayport mini per la connessione. Chiunque volesse beneficiare di queste prestazioni ma non presenta sul proprio dispositivo una porta dedicata può comprare adattatori capaci di attaccare collegare il filo a porte HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

