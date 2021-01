Carabinieri, Polizia Stradale e Capitaneria di Porto sequestrano 460 Kg di novellame di sarda nel crotonese

REDAZIONE, 30 GEN – Nel corso della serata di ieri una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina unitamente a personale della Polstrada di Crotone e della Capitaneria di Porto hanno controllato un’autovettura di proprietà di un uomo classe 1985 che, alla vista dei carabinieri impegnati nell’ordinario servizio di perlustrazione, aveva mostrato chiare intenzioni di eludere il controllo.

Immediatamente raggiunto dal personale operante, il soggetto teneva sin da subito un comportamento evidentemente ed inspiegabilmente agitato, dunque si procedeva ad una più accurata ispezione del veicolo.

Nella circostanza del controllo, infatti, vanivano rinvenuti, occultati all’interno del bagagliaio posteriore dell’autovettura, n. 80 cassette in polistirolo contenenti 460 kg di prodotti ittici alimentari, nello specifico “novellame di Sarda”. Immediatamente accompagnato presso gli uffici della capitaneria di porto, il soggetto veniva sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico sotto dimensionato nonché privo della relativa etichettatura, per un ammontare complessivo di 75.000 euro (€ 25.000 in misura ridotta).

Il prodotto sequestrato è stato dichiarato edibile dall’ASP e quindi sarà devoluto in beneficenza. Verranno immediatamente contattati dal personale operante svariati istituti e mense che potranno beneficiarne.