Capitaneria di Porto, Mazara: Avviso di pericolosità n. 03/2020 Condizioni Meteo Avverse

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Mazara del Vallo:l’avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n.20268, trasmesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana – Centro Funzionale Decentrato – Idro, con prot. n. 51019 in data 24.09.2020;

VISTO il bollettino del tempo sul Mediterraneo, emesso alle ore 0600/UTC del giorno venerdì 25/09/2020 e valido fino alle 18:00/UTC, dal Servizio Meteorologico Aeronautica Militare;

VISTO l’art. 104, lettera v) del Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998;

VISTI gli artt. 16,17,62,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RITENUTO NECESSARIO diramare opportune informazioni a tutela della Sicurezza della Navigazione e portuale;

R E N D E N O T O

Che, come indicato dai bollettini meteo di previsione per il periodo compreso tra il 25/09/2020 e per successive 24/36 ore, l’area costiera ricadente sotto la giurisdizione di questa Autorità Marittima ed i porti di Mazara del vallo e Marinella di Selinunte e gli approdi di S.Vito e Torretta Granitola, saranno interessati da forti venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, provenienti dai quadranti occidentali.

A V V I S A

Art. 1

(prescrizioni)

I Comandanti delle unità navali che fanno scalo nel porto di Mazara del Vallo e Marinella di Selinunte, nelle fasi di avvicinamento, uscita ed ormeggio dai medesimi sorgitori, dovranno manovrare prestando la massima attenzione e attenendosi alle regole della buona perizia marinaresca.

I comandanti e gli armatori delle unità ormeggiate presso il porto Nuovo ed il porto Canale di Mazara del Vallo e presso il porto di Marinella di Selinunte nonché i proprietari dei natanti e delle imbarcazioni ormeggiate presso gli approdi del Lungomare S.Vito di Mazara del Vallo e di Torretta Granitola, assicurino gli ormeggi secondo buona perizia marinaresca controllando, se necessario, gli stessi durante le giornante di prevista burrasca.

I Comandi di bordo, che intendano effettuare uno spostamento in ambito portuale, dovranno darne preventivo avviso via radio o telefono alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo al fine di ricevere ogni eventuale indicazione a tutela della sicurezza in ambito portuale.

Art. 2

(disposizioni finali)

I l presente avviso è emanato ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale nell’espletamento delle funzioni di polizia marittima stabilite dagli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, ferme restando le specifiche competenze demandate dalla vigente normativa ad altri Enti/Autorità.

La pubblicità del presente avviso sarà assicurata mediante inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, il 25/09/2020

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO