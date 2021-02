Campobello. Storia a lieto fine: ritrovata dalla Polizia Municipale l’anziana dispersa

REDAZIONE, 17 FEB – E’ stata ritrovata l’anziana M.G. non lontano da casa, era in stato confusionale, ma nel complesso, le sue condizioni non destano preoccupazioni. La donna di oltre ottant’anni affetta da Alzheimer, questa mattina, approfittando dell’assenza dei familiari e’ uscita da casa e si e’ smarrita verso la periferia della Città. E’ subito entrata in azione la Polizia Locale di Campobello di Mazara, e’ stata una ricerca difficile, ma la perseveranza dei due Ispettori: Tumbarello e Guccione, ha dato un lieto fine alla vicenda e l’anziana in tarda mattinata ha potuto riabbracciare la famiglia.

