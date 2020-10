Campobello. Sospensione dell’attività didattica per domani giovedì 8 ottobre 2020

Si comunica che l’attività didattica dei plessi San Giovanni Bosco e De Amicis è sospesa, per la giornata del 08/10/2020, in quanto è prevista la consegna dei banchi monoposto per assicurare la distanza di sicurezza tra gli alunni. Pertanto, per la seguente settimana le attività si svolgeranno regolarmente Venerdi 09/10 e Sabato 10/10 con lo stesso prospetto orario del Giovedi, le attività della scuola dell’infanzia nei plessi San Giovanni Bosco e De Amicis avranno luogo regolarmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Giulia Flavio

