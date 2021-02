Campobello. Separazione fra coniugi e animali domestici: a chi viene affidato il cane nel caso di separazione? L’avvocato risponde

Salve Avvocato,

ho in corso una separazione con mio marito, “proprietario” – secondo pedigree – di Roby, un cane cresciuto all’interno della casa familiare e del quale me ne sono sempre occupato solo e soltanto io personalmente.

Pur non risultandone “proprietaria”, ho possibilità di ottenerne l’affidamento?

Gentilissima Signora,

la problematica da Lei posta è certamente insolita, ma altrettanto certamente utile ed interessante e riguarda ovviamente non solo i cani ma, più in generale, tutti gli animali da compagnia.

Intanto, per iniziare, ci corre l’obbligo rappresentarle che, nel nostro ordinamento, mentre dal punto di vista penale sono state recentemente introdotte delle norme (art. 544 ter c.p. ed altre) a tutela degli animali tese a punire severamente che li maltratta, dal punto di vista civilistico, invece, seppure sia stato fatto qualche passo in avanti (ci si riferisce, ad esempio, alla non pignorabilità degli animali da compagnia e di quelli utilizzati ai fini terapeutici o di assistenza), v’è ancora molto da lavorare e, nello specifico, per rispondere alla sua domanda, manca proprio una norma che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione fra coniugi per cui il Giudice, anche nell’ipotesi in cui venisse espressamente richiesto da uno o entrambi i coniugi, ben potrebbe non pronunciarsi su detta domanda.

E però, negli ultimi anni, sempre più numerosi sono stati i provvedimenti dei Tribunali i quali, nell’affrontare i problemi connessi alla crisi familiare, hanno prestato grande attenzione anche al rapporto instaurato fra i singoli componenti del nucleo familiare e l’animale domestico, in modo da deciderne “l’affidamento” all’uno o all’altro coniuge.

Ciò è avvenuto parallelamente ad una sensibile evoluzione nella percezione generale del profondo rapporto che s’instaura fra un essere umano ed il suo animale da compagnia, basato su un approccio certamente più etico del concetto di “Animale” che oggi non viene più inteso come una cosa o oggetto, ma “come un vero e proprio soggetto di diritto, capace di provare sentimenti”, al cui benessere deve quindi tendere il provvedimento giudiziale.

In altri termini, un’interpretazione evolutiva delle norme vigenti che, sempre più improntata al comune sentire delle persone ed in sintonia con i principi richiamati dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha portato oggi a ritenere definitivamente che l’Animale non può più essere collocato nell’area delle “cose” o dei “beni mobili” e, in quanto tale, attribuito in maniera automatica a chi ne risulta essere proprietario, ma debba essere inteso come un vero e proprio soggetto giuridico, capace di propri sentimenti e di proprie emozioni ed in grado quindi di sviluppare forti legami di affetto con qualsiasi componente della famiglia che lo ha accolto.

Conseguentemente, per rispondere alla sua domanda, ben può lei – esattamente alla pari di suo marito – ottenere “l’affidamento” del cane, indipendentemente dal risultarne o meno la proprietaria, ma esclusivamente all’esito delle risultanze istruttorie che il Giudice, a volte anche avvalendosi di esperti del settore (veterinari, psicologi, ecc….), riterrà di disporre caso per caso, nell’esclusivo interesse del benessere del cane stesso e non dell’assegnatario.

Studio Legale Minutella