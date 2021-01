Campobello, screening drive in: 953 tamponi e 14 positivi al Covid

Le risultanze, anche alla luce dei 77 positivi già individuati e monitorati dall’Asp, richiedono da parte della cittadinanza tutta, comportamenti altamente responsabili, in vista anche della riapertura delle scuole. Appare paradossale, che nella prima fase della pandemia con 0 positivi, il rispetto delle regole è stato osservato in maniera maniacale, mentre con tanti casi in città in molti agiscono in barba alle disposizioni emanate dalle autorità. Ognuno di noi, dovrebbe organizzarsi la sua “zona rossa”, senza bisogno di imposizioni esterne, in un periodo di avvicinamento alla campagna vaccinale.

Vito Licata