Campobello. Screening Covid: 14 positivi su 950 tamponi. Asintomatici l’1,5% della popolazione ?

REDAZIONE, 01 FEB – Sono stati complessivamente 14 i casi di positività al Covid registrati su 950 tamponi rapidi processati, nella giornata di ieri, in piazza Eremita, nel corso dell’attività di screening promossa dall’Asp di Trapani in vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (seconde e terze medie) prevista per oggi, lunedì 1° febbraio. REDAZIONE, 01 FEB – Sono stati complessivamente 14 i casi di positività al Covid registrati su 950 tamponi rapidi processati, nella giornata di ieri, in piazza Eremita, nel corso dell’attività di screening promossa dall’Asp di Trapani in vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (seconde e terze medie) prevista per oggi, lunedì 1° febbraio.

I contagi, nello specifico, riguardano cittadini di tutte le fasce d’età e solo una bambina della scuola primaria, per tale motivo, in questo momento, non desta particolare preoccupazione la ripresa delle attività didattiche in presenza anche per quanto riguarda la scuola media.

A causa di alcuni casi di contagio registrati nei giorni scorsi nella scuola dell’infanzia, invece, l’Asp ha ritenuto opportuno sospendere in via precauzionale le attività didattiche in presenza in tutte le sezioni per le giornate di oggi, lunedì e di martedì (1 e 2 febbraio), al fine di consentire di espletare la sanificazione dei locali e di proseguire nelle procedure di monitoraggio.

Nonostante da oggi siamo formalmente in “zona arancione”, i dati dello screening di ieri (Campobello ha riportato il più alto rapporto soggetti positivi/tamponi processati in tutta la provincia) e, in particolare, quelli degli ultimi giorni (il dato divulgato venerdì riportava infatti 76 casi di positività) ci dicono, purtroppo, che il livello di circolazione del virus nel nostro Comune è molto preoccupante.

Facendo un’ipotetica proiezione, a partire dal tasso d’incidenza riscontrato ieri, è infatti verosimile pensare che in mezzo a noi circolano asintomatici nella misura di circa l’1,5 percento della popolazione.

L’invito del sindaco Castiglione

Invito, pertanto, tutti i cittadini che non lo avessero ancora fatto a eseguire anche privatamente i tamponi al fine di verificare un’eventuale positività anche asintomatica al contagio, scongiurando così che il virus possa ancora continuare a circolare subdolamente.

Ancora una volta, infine, tengo a rivolgere un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, alla Polizia municipale e a tutti gli operatori volontari della protezione civile, che sono stati impegnati nelle attività di screening, svolgendo un instancabile e prezioso servizio di monitoraggio del contagio in favore della collettività campobellese.