Campobello. Scadono il 15 febbraio i termini per richiesta Buoni Spesa Covid

L’Amministrazione comunale rende noto che le richiesta dei Buoni Spesa in favore dei cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus saranno accettate dal Comune sino alle ore 12 di lunedì 15 febbraio.

Entro la stessa data, sarà inoltre possibile comunicare eventuali cambi di residenza o variazioni della situazione anagrafica o reddituale da parte di coloro che avessero già presentato l’istanza, presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con le intervenute variazioni all’ufficio protocollo del Comune, sito in via Mare n.2.

Successivamente, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, gli uffici comunali del settore Socio-Culturale provvederanno a rivalutare le domande presentate alla luce delle nuove dichiarazioni e a erogare i contributi spettanti.

A partire dall’inizio dell’emergenza socio-sanitaria “Coronavirus”, l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità nei confronti di persone prive di tutela e di copertura assistenziale e reddituale ha impegnato considerevolmente l’attività dei Servizi sociali del Comune, che dal mese di marzo 2020 sino a oggi, ha erogato buoni per circa 228mila euro.

In particolare, grazie alle somme ricevute con ordinanza della Protezione Civile Nazionale, con determina n.399 del 3/4/2020, sono state impegnate le somme per l’erogazione di buoni spesa destinati a 578 nuclei familiari campobellesi per un importo complessivo di 111.200 euro. Con determina n. 1209 del 28/10/2020 sono stati, inoltre, impegnati 67 mila euro stanziati dalla Regione Sicilia, erogando contributi a 148 beneficiari individuati in base ai criteri stabiliti dalla stessa Regione.

Infine, al Comune sono state altresì assegnate le somme del “DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 ” per un importo complessivo di 114mila e 776 euro.

Tali somme saranno, quindi, destinate agli aventi diritto che hanno già presentato istanza o che la presenteranno entro il 15 febbraio prossimo: sino ad oggi sono stati distribuiti buoni per oltre 50mila euro, mentre i beneficiari individuati con priorità al momento sono 206 a fronte di 584 domande analizzate dagli uffici comunali.