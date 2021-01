Campobello. Sabato e domenica, screening per alunni, familiari e personale scolastico

L’iniziativa è promossa dall’Asp di Trapani su indicazione dell’assessorato regionale, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. L’Amministrazione comunale ha eseguito la sanificazione di tutti gli edifici scolastici

S’informa la cittadinanza che, in vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole elementari e medie prevista per lunedì prossimo (18 gennaio 2021), nelle giornate di sabato 16 e di domenica 17 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, in piazza Eremita, sarà effettuata una campagna preventiva di screening, a mezzo di tampone antigenico rapido, rivolta agli alunni, a tutto il personale scolastico (docente e non docente), nonché ai relativi familiari, appartenenti all’Istituto comprensivo “Pirandello –S. Giovanni Bosco”.

Lo screening si svolgerà in modalità drive in: al fine di ottimizzare il servizio, l’ingresso nell’area interessata sarà, dunque, consentito esclusivamente a bordo di veicoli, dalla strada che costeggia il plesso S. Giovanni Bosco (incrocio tra la via S. Giovanni bosco e la via Pavone Torre).

Si tratta di una iniziativa promossa dall’Asp di Trapani su indicazione dell’Assessorato regionale della Salute – DASOE con l’obiettivo di effettuare un monitoraggio della popolazione scolastica al fine di riaprire le scuole in sicurezza.

Con lo stesso obiettivo, l’Amministrazione comunale, dal proprio canto, nelle settimane scorse, ha eseguito interventi di sanificazione in tutti gli edifici scolastici di Campobello.

Confido, dunque, nel senso di responsabilità da parte delle famiglie campobellesi, affinché partecipino in massa allo screening, sottoponendo al tampone i propri figli.