Campobello. Ripresa delle attività didattiche: tutto quanto c’è da sapere

Protocollo n. 406

Campobello di Mazara 16/01/2021

VISTA l’ordinanza del 15 gennaio 2021 del ministro della salute

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021

si comunica

che nel territorio della regione Sicilia, individuato quale zona rossa, in quanto caratterizzato da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, restano in presenza la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, rientrano per svolgere attività didattica in presenza gli alunni della scuola dell’infanzia, già frequentanti, della scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Le attività didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Le suindicate disposizioni restano in vigore dal 18/01/2021 al 31/01/2021.

Le attività didattiche si svolgeranno secondo le modalità della didattica a distanza.

Si ricorda che i docenti assicurano unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

il sito dell’istituto https://www.scuolasantaninfa.it/;

il registro elettronico AXIOS;

la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google.

Come previsto dal Piano Scolastico Per La Didattica Digitale Integrata(Ddi)“in caso di nuovo lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Meet della piattaforma G Suite for Education secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore. Le unità orarie saranno di 45 minuti con 15 minuti di pausa ogni ora, come indicato nella tabelle sottostante” secondo il seguente prospetto :

Scuola secondaria di primo Grado

Prima ora 08:00 – 8.45 pausa di 15 minuti per le seconde e le terze classi Seconda ora 09:00 – 09:45 pausa di 15 minuti per le seconde e le terze classi Terza ora 10:00 – 10:45 pausa di 15 minuti per le seconde e le terze classi Quarta ora 11:00 – 11:45 pausa di 15 minuti per le seconde e le terze classi Quinta ora 12:00 – 12:45 pausa di 15 minuti per le seconde e le terze classi Sesta ora 13:00 – 13:45

Le attività pomeridiane, per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno secondo le modalità della didattica a distanza e seguendo lo schema orario già stabilito per l’anno scolastico: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado svolgeranno regolarmente servizio presso la sede dell’istituto Pirandello nelle ore antimeridiane. Per la realizzazione delle attività didattiche pomeridiane i docenti possono effettuare l’attività sincrona presso la propria abitazione.

Le attività di strumento musicale, in quanto qualificabili come attività di laboratorio, si svolgeranno regolarmente in presenza per tutte le classi dell’indirizzo musicale.

Il Dirigente Scolastico : Prof.ssa Giulia Flavio

