Campobello. Ripresa delle attività didattiche all’istituo comprensivo: Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia.

Al personale docente

– della scuola primaria

– della scuola secondaria di I^ grado

Agli Alunni

Ai Genitori degli alunni

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche-Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia.

Come disposto dall’ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8/01/2021 del Presidente della Regione Sicilia, si comunica che è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le scuole primarie e secondarie di primo grado, per oggettive ragioni di tutela della salute pubblica, limitatamente al periodo dall’undici al sedici gennaio 2021.

Le attività didattiche si svolgeranno secondo le modalità della didattica a distanza. Si ricorda che i docenti assicurano unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

il sito dell’istituto https://www.iccampobellodimazara.gov.it/;

il registro elettronico AXIOS;

la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google.

Nessuna sospensione è in atto prevista per le scuole dell’infanzia, presso le quali si svolgeranno regolarmente i servizi educativi.

Come previsto dal Piano Scolastico Per La Didattica Digitale Integrata (DDI) in caso di nuovo lockdown si farà ricorso alla DDI con attività sincrone con Meet della piattaforma G Suite for Education secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore. Le unità orarie saranno di 45 minuti

(40 per la scuola primaria) con 15 minuti di pausa ogni due ore (20 minuti per la scuola primaria), come indicato nelle tabelle sottostanti” secondo i seguenti prospetti :

Scuola Primaria

Prima ora 08:30 – 09:10 Seconda ora 09:10– 09:50 Pausa di 20 minuti Terza ora 10:10 – 10:50 Quarta ora 10:50– 11:30 Pausa di 20 minuti Quinta ora 11:50 – 12:30 Sesta ora 12:30 – 13:10

La scuola primaria, in base alle richieste delle famiglie, potrà differire le lezioni nel pomeriggio. Scuola secondaria di primo Grado

Prima ora 08:15 – 09:00 Seconda ora 09:00 – 09:45 Pausa di 15 minuti Terza ora 10:00 – 10:45 Quarta ora 10:45 – 11:30 Pausa di 15 minuti Quinta ora 11:45 – 12:30 Sesta ora 12:30 – 13:15

Si richiede la massima collaborazione di tutto il personale docente per il rispetto delle indicazioni fornite, in ottemperanza delle decisioni assunte collegialmente.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giulia Flavio

