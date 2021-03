CAMPOBELLO: RICHIESTA PER IL RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE E PER IL DECORO DELLA VIA GARIBALDI

L’Agorà, la Piazza, a Campobello di Mazara, è in realtà una Via, la Via Giuseppe Garibaldi.

CoronaVirus permettendo, dovrebbe essere un luogo di incontri, di aggregazione, di scambi! In realtà, se non fosse per la comunità araba, e da sparuti concittadini, sarebbe un’arteria trafficata solamente da macchine, dove neanche a distanza si incrocia un qualsivoglia Amministratore, figurarsi il Sig. Sindaco, sempre di più arroccato nel Palazzaccio Comunale, quasi a marcare ulteriormente e volutamente quella distanza, già in atto a causa del Covid, con i cittadini campobellesi….meno incontri, meno problemi, meno rogne!

Ebbene, la nostra agorà, la nostra Via Giuseppe Garibaldi, che dovrebbe rappresentare il salotto buono, che, anche a detta di Francesco Nicotra che ha curato il Dizionario dei Comuni Siciliani, pubblicato nel 1907, è “una delle strade principali ove hanno sede il Castello Medievale, il Duomo ed il Palazzo Municipale”, oggi è in uno stato di semi- abbandono.

CONSIDERATO che, altresì, vi trovano sede, attività commerciali di notevole importanza per la nostra economia, come Bar, Negozi di Abbigliamento, Gioiellerie, Panifici, Compagnie Assicurative, Laboratori Fotografici, Negozi di Telefonia, Tabaccherie, Laboratori di Analisi Cliniche nonché Agenzie di Viaggio, Pescherie e Banche, tutte attività oggi in ginocchio a causa della pandemia;

I Consiglieri di opposizione, Giuseppe Fazzuni, Tommaso di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro e Carla Prinzivalli,

ritengono opportuno,

C H I E D E R E

al Sig. Sindaco,

– l’immediata sostituzione delle lampade attualmente fulminate (n.18) e la relativa collocazione delle plafoniere laddove esse manchino, che non fanno altro che…avvilire e demoralizzare ulteriormente i gestori delle suddette attività che già, si fanno carico della già precaria e alquanto difficile congiuntura economica;

– la rimozione dei bidoni per la raccolta differenziata posti in bella mostra sui marciapiedi;

– la zappatura, ogni qual volta necessita, delle aiuole;

– la messa in atto di tutte quelle azioni che contribuiscono a determinare il cosidetto “decoro e cura del patrimonio urbano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...