Campobello: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DALL’OPPOSIZIONE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO, I CITTADINI METTONO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE UN IMMOBILE NON UTILIZZATO ED IN CAMBIO NON PAGANO UNA TASSA COMUNALE

Nonostante siano tanti i beni in possesso dell’Ente, molti versano in situazioni di inagibilità ed il comune di Campobello di Mazara è costretto, vedi biblioteca comunale e ufficio di collocamento, a ricorrere al pagamento di affitti. I consiglieri d’opposizione hanno pensato di proporre un regolamento al fine di incentivare la partecipazione del cittadino alla vita dell’Ente e, così, contribuire anche ad abbattere le spese che il Comune affronta per la locazione di immobili.

Considerato anche il fatto che a Tre Fontane e Torretta non sono presenti, ad oggi, uffici comunali, che nel periodo estivo si registra un incremento di abitanti, il cittadino potrebbe mettere a disposizione un proprio immobili, non utilizzato, concederlo all’Ente, per finalità istituzionale, ed il Comune, in cambio, lo esonera dal pagamento di un tributo comunale, ad esempio la TARI. Così

facendo l’ente incrementerebbe i servizi al cittadino, con una spesa quasi irrisoria per le casse comunali, senza pagare ulteriori affitti.