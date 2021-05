Campobello: Oggi ricorre l’anniversario della morte di Peppino Impastato,

Oggi ricorre l’anniversario della morte di Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978.

L’Amministrazione comunale, questa mattina, ha voluto celebrare la ricorrenza con il coinvolgimento del baby sindaco Vincenzo Barruzza e di una rappresentanza degli alunni dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco”, che hanno parlato del sacrificio di Peppino, leggendo alcune delle sue poesie e delle sue più celebri citazioni.

Una di queste “… bisognerebbe educare alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, era stata accostata all’inconfondibile volto di Peppino e impressa sulle pareti della cabina Enel di via Mare, che più volte in passato era stata deturpata con scritte inneggianti alla mafia.

L’opera, con la quale l’Amministrazione comunale ha voluto rendere indelebile il ricordo di un giovane che con coraggio si è scagliato contro un sistema di valori negativi e che rappresenta il simbolo della lotta alla mafia portata avanti anche dal popolo, è stata realizzata nel mese di ottobre del 2020 dall’artista Mariangela Iovino.