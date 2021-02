Campobello. Numeri Covid: Comunicazione del sindaco

Cari concittadini,

al fine di fornirvi un’informazione istituzionale trasparente e costantemente rispondente alla situazione reale, ci tengo a pubblicare una nota che ho ricevuto pochi minuti fa dal dr. Pollina, responsabile dell’ufficio di igiene pubblica di Campobello, il quale mi ha comunicato che il numero di casi positivi al Covid aggiornato alla data di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, è pari a 58 persone, quattro in meno quindi rispetto a quelle registrate ieri nel nostro Comune.

A tal proposito, nonostante sia stato più volte chiarito, tengo a ribadire che i dati giornalieri sono comunque dinamici, in quanto potrebbero non tenere conto dei soggetti che si sono negativizzati nella stessa giornata o di quelli che sono risultati positivi nei laboratori, ma che ancora non sono stati comunicati al locale ufficio di igiene pubblica.

La discrepanza che talvolta si potrebbe riscontrare rispetto ai dati divulgati dall’Asp di Trapani, invece, dipende dalla tempistica con cui vengono comunicati gli aggiornamenti, che debbono tenere conto della chiusura definitiva delle singole pratiche, anche dal punto di vista burocratico, per l’intera provincia.

In qualità di massima autorità sanitaria nell’ambito del Comune di Campobello, vi invito infine a tenere conto soltanto delle notizie che tempestivamente vi fornirò, in quanto interlocutore ufficiale degli organi competenti.