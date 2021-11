Campobello: Natura dolosa il guasto causato nella conduttura del gas

AGGIORNAMENTI GROSSO GUASTO NELLA CONDUTTURA DEL GAS

Il danno ha natura dolosa. Non appena la problematica sarà risolta, i tecnici Italgas si recheranno nelle abitazioni per riaprire le valvole dei contatori

Dopo aver parlato con i responsabili locali e provinciali di Italgas, l’azienda che eroga il metano a Campobello, il sindaco Castiglione precisa ulteriormente che il grosso guasto che si è verificato nella conduttura di gas all’ingresso di Campobello ha natura dolosa e che il sabotaggio è stato perpetrato ai danni di una camera di distribuzione della SNAM.

Non appena la complessa problematica sarà risolta, saranno gli stessi tecnici di Italgas a recarsi nelle circa 2000 utenze cittadine, al fine di riaprire le valvole di gas dei contatori che sono state nel frattempo chiuse dagli utenti in via precauzionale.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la problematica, informando i cittadini di concerto con l’impresa erogatrice del gas attraverso tutti i canali istituzionali e social.

Mi piace: Mi piace Caricamento...