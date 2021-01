Campobello. L’opposizione interpella il sindaco sullo stato della sicurezza pubblica cittadina

REDAZIONE, 25 GEN – Preoccupano e non poco i fenomeni che si sono registrati nei giorni scorsi in città, nei quali la sicurezza pubblica e quella stradale sembrano essere messi in costante repentaglio. Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che nelle città nelle quali non sono istituiti i commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

Il testo unico degli enti locali all’articolo 54 elenca tutte le attribuzioni che la legge conferisce al sindaco quale ufficiale del Governo.

In ragione di quanto la legge conferisce al nostro sindaco, i consiglieri di opposizione hanno presentato un’interpellanza nella quale gli chiedono: “quali atti intenda porre in essere, in qualità di ufficiale di governo e dunque di pubblica sicurezza, per garantire e tutelare l’incolumità dei cittadini e dei beni all’interno del territorio di Campobello di Mazara”.

Campobello di Mazara 25/01/2020 –

TOMMASO DI MARIA – ISABEL MONTALBANO – CATANZARO LILIANA – PRINZIVALLI CARLA – FAZZUNI GIUSEPPE

