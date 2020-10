Campobello. L’analisi del voto amministrativo oggetto riunione PD

L’analisi dei risultati del voto amministrativo è stato oggetto di una riunione del Direttivo del Circolo PD di Campobello di Mazara. Il Partito Democratico ritiene che la riconferma dei due consiglieri uscenti sia un risultato più che lusinghiero, che testimonia la condivisione, da parte degli elettori, della scelta di continuità fatta dal partito nell’appoggiare convintamente la ricandidatura del Sindaco Castiglione. Noi abbiamo creduto fermamente che quando un Sindaco sostenuto dal Pd con un assessore in giunta e due consiglieri si vuole ricandidare, difficilmente si possa andare verso altre soluzioni, soprattutto in assenza di giudizi negativi sull’attività amministrativa. Coloro che hanno usato un metro diverso, sono stati sconfessati dal risultato elettorale. Analoghe motivazioni quindi, inducono il PD ad esortare il Consigliere Simone Tumminello a riproporre la propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, nel solco della continuità amministrativa da tutte le forze della coalizione ritenuta necessaria in questo particolare momento storico attraversato dalla nostra comunità, ma anche alla luce della garanzia di competenza e di capacità di salvaguardia dell’intero Consiglio che la figura di Simone Tumminello ha rappresentato nell’ultima consiliatura. Per noi uno dei prerequisiti per chi svolge attività politica è il rispetto delle figure istituzionali. Un altro è, pur nel vivo di una battaglia politica, il contegno e l’educazione: è una questione di responsabilità nei confronti dei cittadini e degli elettori, doti che riconosciamo al Presidente uscente.

