REDAZIONE – Si è appena conclusa, alle ore 18.00, la prima delle due giornate di screening anticovid 19, promosse dall’Asp di Trapani in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. Gli operatori sanitari dell’ASP, hanno effettuato 585 tamponi, registrando 7 soggetti positivi. Per la seconda giornata l’appuntamento è per le ore 9,00 di domani domenica 17 gennaio 2021 sempre in piazza Eremita.

