Campobello. La Nocellara del Belice promossa ed apprezzata dalla leader FdI Giorgia Meloni

CAMPOBELLO – Un cesto di prodotti tipici ha ricevuto oltre al plauso, la promozione ed il sostegno della leader nazionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Giorgia Meloni, postati sul suo profilo Fb. Una promozione oltremodo meritata sul campo, se il prodotto è una delle eccellenze italiane come le olive da mensa e da olio della esclusiva varietà della “Nocellara del Bèlice. Il cesto, conteneva prodotti lavorati, gratuitamente forniti da aziende di primaria importanza del territorio campobellese: La ditta Caro, la Ditta Lombardo, la Ditta Moceri, la ditta Bonanno Domenico. A promuovere l’iniziativa, Salvatore Bascio segretario del locale Circolo di FdI di concerto con l’On. Carolina Varchi (Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia).

Un ringraziamento per l’attenzione prestata è stato espresso dal neo Vice – Sindaco prof.ssa Antonella Moceri che ringrazia Giorgia Meloni ed il segretario locale di FdI per l’attenzione prestata ad un prodotto di primaria importanza per l’economia Campobellese. Ringrazia inoltre tutti gli agricoltori Campobellesi per il grande lavoro svolto giornalmente anche in un momento così difficile, per garantire una produzione di olive di alta qualità apprezzate in tutto il mondo.



Mi piace: Mi piace Caricamento...