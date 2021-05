Campobello: La Lega torna in piazza Favoroso per le firme sulla tutela del Made in Italy

La Lega torna in piazza: in contemporanea con duemila piazze italiane, anche la provincia di Trapani sarà protagonista con i gazebo della Lega, per avviare il nuovo tesseramento annuale e per firmare a tutela del Made in Italy e delle produzioni italiane contro Nutriscore.

Domani, Domenica 30 Maggio, a Tre Fontane in Piazza Favoroso, dalle ore 17 alle ore 20.

Nel nostro territorio, dove il mondo dell’agricoltura è motore economico del nostro paese e della nostra provincia, fondamentale per il futuro di tanti ragazzi che credono nelle straordinarie potenzialità della nostra terra, infatti sarà anche presente una piccola esposizione di prodotti locali, per dare visibilità alle realtà del territorio.

I militanti della lega vi accoglieranno per sostenere produttori e lavoratori del comparto agricolo e della pesca, per firmare contro le follie proposte a Bruxelles: vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti, pesce senza pesce.