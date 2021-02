Campobello. La Dipartita al cielo di padre Tonino Aguanno: il ricordo di Don Nicola Patti

Ieri, 13 febbraio, nello stesso giorno della morte di suor Lucia, la veggente di Fatima (13 febbraio 2005), Don Tonino Aguanno ci ha lasciati.​

L e ultime settimane sono stati momenti di trepidazione e di speranza. Il 28 gennaio veniva portato all’ospedale di Castelvetrano in cui veniva confermato il contagio da Covid-19. La sera i sanitari ne decidevano il trasferimento al reparto Covid di Mazara del Vallo in cui veniva diagnosticata una polmonite bilaterale acuta. Dopo un primo momento di forte crisi, a causa di una scarsa saturazione, don Tonino ha avuto un netto miglioramento grazie al meccanismo degli alti flussi. E ciò faceva ben sperare.​

Nei giorni della sua permanenza all’ospedale di Mazara ho avuto la possibilità di una video chiamata con don Tonino. Ha espresso le emozioni più belle del suo cuore verso tutti indistintamente. Sono stati giorni di trepidazione per padre Tonino. Sentiva il peso della malattia, lo sconforto dell’abbandono, ma aveva affianco ogni giorno il cappellano don Antonino Favata, una presenza attenta, puntuale, provvidenziale. E poi la visita del vescovo. È stato circondato dall’affetto di tutti.​

A telefono mi ripeteva: “Voglio bene tutti”. Aggiungeva: “Chiedo perdono a tutti”.

Negli ultimi giorni padre Tonino è stato ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale di Marsala, nel tentativo di strapparlo a una situazione di salute oramai compromessa.

Don Tonino ha retto la comunità della parrocchia di Madonna di Fatima per circa 30 anni. Per un tempo, nel periodo estivo celebrava messa a Tre Fontane, successivamente, ha servito la comunità estiva di Torretta Granitola. Significativa anche la sua presenza a scuola come insegnante di religione.

Una delle eredità più notevoli che don Tonino lascia alla nostra Unità Pastorale è la presenza di alcuni movimenti ecclesiali che negli anni novanta lui riesce a portare in parrocchia. Non c’è dubbio che grazie a questi movimenti, ma non solo, don Tonino è stato il pastore che ha portato la freschezza del vangelo ad intere generazioni. Coltivava anche alcuni devozioni educando i parrocchiani a scorgere in esse lo spirito del Vangelo. Ma l’eredità più significativa di don Tonino è quella di essere stato una guida spirituale attenta, per chi sapeva cogliere l’essenza di quest’uomo, con il suo temperamento umile, semplice, mite e talvolta apparentemente poco accogliente.

Questi sono i miei ricordi degli anni novanta, fino al mio ingresso in seminario, avvenuto nel 1999.

Ricordo con simpatia quel viaggio a Rimini nel maggio del 1990 al convegno nazionale del RnS.

Anche a lui debbo la capacità di aver colto in me il germe della vocazione sacerdotale e di avermi aiutato a custodire questo dono.

Grazie padre Tonino.​

TI VOGLIAMO BENE

Don Nicola Patti