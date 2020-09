Campobello. Inizio nuovo anno scolastico: il messaggio del Sindaco

«Cari ragazzi, oggi finalmente ritornate tra i banchi di scuola. Sarà un anno molto delicato, ma dobbiamo viverlo con resilienza, rispettando le norme anti covid. L’Amministrazione comunale vi sarà sempre vicina»

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco Giuseppe Castiglione rivolge gli auguri dell’Amministrazione comunale agli studenti, ai docenti, al personale non docente e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Pirandello – S. Giovanni Bosco”.

«Cari bambini, cari ragazzi – afferma il Sindaco – dopo tanti mesi di didattica a distanza, tra oggi e domani mattina, ritornerete tutti tra i banchi di scuola. Oggi è una giornata bellissima, ma anche molto delicata. Immagino la vostra emozione, ma anche le ansie dei vostri genitori e degli insegnanti. Quello che inizia sarà infatti un anno scolastico diverso, particolare, in cui è più che mai necessario restare uniti, rispettando scrupolosamente tutte le norme comportamentali e le misure di sicurezza che metteranno tutti al riparo da possibili contagi da Covid 19.

Non bisogna, infatti, minimamente abbassare la guardia, ma non bisogna nemmeno farsi prendere dal panico e dalla paura. È importante, invece, vivere questo momento con quella resilienza che avete dimostrato di avere durante il periodo del lockdown e che sono sicuro saprete mettere in campo anche a scuola, grazie alla guida dei vostri insegnanti.

Lo studio vi renda liberi e vi apra le strade dell’avvenire. L’Amministrazione comunale, come sempre, vi sarà vicina, continuando a monitorare la situazione epidemiologica e lavorando tutti i giorni al fianco delle istituzioni scolastiche affinché le scuole campobellesi possano continuare a rappresentare il fiore all’occhiello della nostra comunità».