Campobello. Grave incidente nel centro urbano: 2 feriti

Alle ore 11:30 di stamattina si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra la via Delle Rose e la Via Calvario che ha visto coinvolti due veicoli, un’autovettura Fiat panda guidata da D.M.V. di anni 47 e un motocarro ape piaggio guidato da M.N. di anni 82, entrambi cittadini campobellesi. Sul posto due ambulanze del 118 di cui una medicalizzata per soccorrere il conducente del motocarro rimasto gravemente ferito mentre, il conducente della fiat panda sembra rimasto ferito lievemente, Sul posto anche gli Agenti dell’infortunistica stradale della Polizia Municipale di Campobello di Mazara guidati dall’Isp. Capo Calamia Baldassare per i rilievi di rito e la regolamentazione del traffico. Da una prima ricostruzione della dinamica, la velocità non adeguata all’intersezione e una mancata precedenza sembra essere il motivo dell’evento sinistroso. Per entrambi i conducenti controllo alcool test. In questo momento i due conducenti sono in ospedale per accertamenti, la prognosi ancora non è stata sciolta e le condizioni del conducente del motocarro ape sembrano molto gravi.

[fonte e foto: B.C.]

