Campobello. Gli auguri del sindaco per il Nuovo Anno

nel rivolgervi i miei più fervidi auguri per il nuovo anno che ormai è alle porte, mi preme in modo particolare invitarvi alla massima prudenza, continuando a osservare scrupolosamente le norme e le raccomandazioni necessarie al fine di contenere il contagio da Covid 19.

Il 2020 è stato per tutti un anno drammatico.

Il Covid 19, infatti, ha fatto molte vittime in tutto il mondo ed ha modificato radicalmente le nostre abitudini, costringendoci a vivere in solitudine, a rinunciare ai nostri amici, alle nostre relazioni fondamentali.

È stato un anno triste, caratterizzato da forti preoccupazione e da incertezza per la salute e per il lavoro. Non potremo mai dimenticarlo, ma di sicuro oggi, finalmente, possiamo intravedere la luce in fondo al tunnel.

Tra qualche giorno, infatti, anche nella nostra provincia inizierà la campagna di vaccinazione anti Covid, che in questa prima fase interesserà il personale sanitario.

Una notizia, che, in queste giorni di legittimo sconforto, deve indurci ancora con più determinazione a continuare a “resistere”, dimostrando responsabilità e senso civico.

Che il 2021 possa rappresentare per tutti l’anno della RINASCITA e del ritorno alla tanta auspicata NORMALITÀ!

FELICE 2021 A TUTTI I CAMPOBELLESI.

E’ quanto pubblicato sul suo profilo fb, dal Sindaco Giuseppe Castiglione