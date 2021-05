Campobello: “GIORNATA DELLA LEGALITÀ, DELL’AMICIZIA E DELL’AMBIENTE”: PALLONCINI BIANCHI, IN VOLO, A TRE FONTANE PER RICORDARE GIOVANNI FALCONE

“GIORNATA DELLA LEGALITÀ, DELL’AMICIZIA E DELL’AMBIENTE”: PALLONCINI BIANCHI, IN VOLO, A TRE FONTANE PER RICORDARE GIOVANNI FALCONE

L’Amministrazione comunale, una numerosa rappresentanza della società civile e tantissimi bambini, con indosso magliette sui cui era impressa l’immagine dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, stamattina, in piazza Favoroso a Tre Fontane, hanno commemorato il 29esimo anniversario della Strage di Capaci.

Nella Giornata della Legalità, il sindaco Giuseppe Castiglione ha aperto la manifestazione, proclamando un minuto di silenzio per ricordare il magistrato Falcone tragicamente ucciso dalla mafia assieme alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

A seguire, un suggestivo volo di palloncini bianchi, carichi di messaggi sociali per portare in alto e nei cuori dei campobellesi un messaggio contro la mafia.

In occasione della giornata commemorativa, si è svolta anche l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale “(R)ACCOGLIMI – Giornata di ecologia e amicizia”, promossa dalle associazione Gandhi e Fidapa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con la partecipazione della sezione di Castelvetrano di Legambiente e delle locali associazioni CIF, Raggio di Sole, APS Rosa Balistreri, Archeoclub Campobello Cave di Cusa, Yalla, Age, Avis e UCIIM.

La manifestazione, che quest’anno è giunta alla 5ᵃ edizione, ha visto una grande partecipazione di volontari, rappresentando un momento significativo per l’esercizio della cittadinanza attiva e per la formazione della coscienza ambientale in difesa del territorio. Nel corso dell’intera mattinata i ragazzi, assieme agli amministratori comunali, ai volontari delle associazioni e a tanti cittadini, sono stati infatti impegnati nella pulizia dell’arenile, partecipando alle attività con grande entusiasmo e coinvolgimento.

«La legalità passa sempre dal progresso civile e, dunque, anche dal rispetto per l’ambiente – affermano il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale Antonella Moceri, che ha coordinato l’iniziativa – Non a caso, quest’anno, abbiamo infatti voluto organizzare la Giornata ecologica in occasione della commemorazione della Strage di Capaci con l’obiettivo di far comprendere, soprattutto ai nostri ragazzi, che la legalità e la lotta alla mafia non debbono rimanere solo delle formule vuote, ma si concretizzano in azioni quotidiane che ognuno di noi giornalmente compie per contribuire a salvaguardare il mondo in cui viviamo. Siamo contenti, inoltre, di aver riscontrato tanto entusiasmo da parte dei partecipanti, a dimostrazione del fatto che quando si collabora tutti insieme si possono raggiungere grandi risultati. Contiamo, dunque, di ripetere la manifestazione nei prossimi anni, sempre in occasione del 23 maggio. Infine, teniamo a ringraziare tutti i bambini e i volontari che oggi hanno preso parte alla manifestazione e, in particolare, le associazioni Fidapa e Gandhi promotrici della stessa».