Campobello. Firma anche tu la proposta di legge contro il fascismo

REDAZIONE, 16 feb – In tutta Italia sono migliaia i cittadini, gli intellettuali, i giornalisti, donne e uomini dello spettacolo, come Benigni, che hanno già firmato e hanno invitato a firmare la proposta di legge presentata dal Sindaco di #Stazzema, città simbolo della Resistenza – dove in località Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto del 1944 le S.S tedesche, con la complicità dei fascisti italiani, compirono uno degli eccidi più atroci della seconda guerra mondiale.

La proposta di iniziativa popolare che possiamo riassumere in “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, ha bisogno di 50.000 firme perchè possa arrivare in Parlamento.

A Campobello le firme si raccolgono in Comune presso il gabinetto del Sindaco. La raccolta scade il 31 marzo

Anche il Circolo PD di Campobello di Mazara, lancia un invito ai cittadini, a tutti i democratici perché raccolgano l’appello.

Direttivo Circolo Partito Democratico Campobello