Campobello. “Fermenti in Comune”: l’Amministrazione cerca “partner” per partecipare al bando dell’Anci

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione cerca “partner” per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune” pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.

In risposta all’emergenza socio-sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, infatti, intende selezionare proposte progettuali presentate dagli enti locali che attivino sui territori un’azione forte di sviluppo, rilancio e innovazione incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35 per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità.

L’Amministrazione comunale di Campobello, in particolare, ha deciso di partecipare al bando dell’Anci mediante la presentazione di progettualità dedicate a “Spazi, ambienti e territori”.

Pertanto, l’ente locale ha pubblicato sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it , un avviso volto all’individuazione di associazioni giovanili o soggetti del Terzo Settore, con sede a Campobello, interessati a presentare proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio del territorio comunale, mediante il coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di giovani tra i 16 e i 35 anni.

Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con l’avviso “Fermenti in Comune” pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e potranno essere presentate mediante qualsiasi mezzo o brevi manu, all’ufficio di protocollo generale, sito in via Mare n.2, entro le ore 13 del 18 gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Segretario Generale del Comune, dott. Elia Maggio, Responsabile Unico del Procedimento, ai seguenti recapiti: tel. 0924 933202; segretariogenerale@comune.campobellodimazara.tp.it.