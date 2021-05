Campobello: ESPOSTA AL PALAZZO MUNICIPALE LA BANDIERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Al fine di celebrare la Giornata Internazionale della Croce Rossa, che ricorre sabato 8 maggio, a partire da oggi e per tutta la settimana, una bandiera della CRI sarà esposta fuori dal Municipio di Campobello.

A consegnarla al sindaco Giuseppe Castiglione, oggi pomeriggio, è stato il presidente del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Giuseppe Cardinale assieme a un gruppo di volontari.

Da sempre impegnati in prima linea per la protezione e per l’assistenza dei più fragili e oggi più che mai punto di riferimento per le istituzioni e per la società civile nell’affrontare la grave emergenza sanitaria, i volontari del comitato castelvetranese della Croce Rossa, in particolare, negli ultimi anni, hanno altresì svolto per Campobello un ruolo fondamentale nella gestione dell’accoglienza dei migranti stagionali che popolano il paese nel periodo della raccolta delle olive.

In segno di riconoscimento dell’indispensabile funzione sociale svolta dai volontari, inoltre, il palazzo municipale sarà illuminato di rosso nella serata dell’8 maggio, anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento.