Campobello. Dopo un diverbio, fugge a piedi: avrebbe speronato con la sua auto una Fiat Panda. FF.OO. alla ricerca del fuggitivo

REDAZIONE, 24 GEN – Questo pomeriggio, dopo un diverbio con persone di Campobello di Mazara, un soggetto avrebbe speronato, con la sua Alfa Romeo GT, una Fiat Panda, tentando in seguito di dargli fuoco.

Non riuscendoci, forse per l’intervento di qualcuno, ha abbandonato l’Alfa Romeo GT di fronte il negozio Acqua e Sapone nella via Vittorio Emanuele II, e si è diretto a piedi verso Castelvetrano.

Sul posto i Carabinieri di Campobello, Castelvetrano e Mazara nonché la pattuglia della Polizia Municipale di Campobello di Mazara.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca del fuggitivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...