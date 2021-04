Campobello di Mazara: Lega Giovani, Pisciotta referente nazionale tavolo agricoltura

Lega Giovani: Pisciotta referente nazionale tavolo agricoltura

La nomina del giovane imprenditore di Campobello ,Vito Pisciotta, 22 anni, giovane imprenditore agricolo di Campobello di Mazara (Tp) è il nuovo referente nazionale del tavolo di lavoro dedicato all’agricoltura della Lega Giovani. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi dal segretario federale dell Lega Giovani, il deputato Luca Toccalini.

Soddisfazione per la nomina di Pisciotta è stata espressa da Giuseppe Miccichè e Riccardo Calascibetta, rispettivamente coordinatori della Lega Giovani per la Sicilia occidentale e per la provincia di Trapani: “un importante riconoscimento per i giovani leghisti siciliani e per una provincia dalla forte vocazione agricola”.

