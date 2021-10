Campobello di Mazara, la Regione aveva dato l’ok ai fondi per mettere in sicurezza la tendopoli. Ma la burocrazia li ha stoppati

I soldi per migliorare la condizione di sicurezza del luogo dove vivevano oltre 300 persone non sono mai arrivati a destinazione perché rimasti imbrigliati nelle maglie burocratiche. La Regione aveva infatti inserito nella finanziaria di aprile del 2020 un finanziamento di un milione e mezzo per le due tendopoli siciliane più grandi: Cassibile e Campobello di Mazara. Ma sei mesi dopo l’approvazione della finanziaria era però già tutto arenato.

I soldi per la tendopoli erano stati approvati, ma non sono mai arrivati: “Non ho visto ancora un centesimo”, risponde senza esitazioni Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara. Si tratta di un finanziamento di 750mila euro per intervenire nella tendopoli finito nel nulla. O peggio, finito nelle maglie della burocrazia, imbrigliata perfino nel capire in quale comune esattamente intervenire. Nel frattempo è arrivata la disgrazia, uccidendo, nell’incendio di mercoledì sera, Omar Baldeh, 41 anni, originario della Guinea Bissau, morto sul tetto dell’edificio della ex Calcestruzzi Selinunte, nella contrada di Bresciana Soprana. Qui 300 braccianti, impegnati in questi giorni nella raccolta delle olive, si erano arrangiati a dormire. Una baraccopoli diventata un inferno di fuoco a causa di un generatore di energia, forse durante una manovra di rabbocco di carburante, stando alle prime ricostruzione dei vigili del fuoco.

Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it

