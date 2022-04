CAMPOBELLO DI MAZARA : INSIEME SI DIVENTA GRANDI  – PERCORSO AMBIENTALE- delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo L. Pirandello – S.G. Bosco

Reading Time: 3 minutes

INSIEME SI DIVENTA GRANDI – PERCORSO AMBIENTALE

Si è concluso con tanto entusiasmo ed interesse l’importante progetto di educazione ambientale, rivolto agli alunni delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo L. Pirandello – S.G. Bosco, all’interno del progetto “Patti di Comunità – Insieme si diventa grandi”, che mira ad avvicinare i giovani alla complessa tematica del mondo dei rifiuti, all’importanza della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente. Il progetto ha previsto una prima fase teorica, presieduta dal tecnico esperto in materie ambientali Dott. Vincenzo Accardo, attraverso lezioni didattiche in aula dove sono state affrontate le basilari tematiche relative ai rifiuti, dal littering allo studio dei principali rifiuti quali carta e cartone, plastica, vetro, metalli e RAEE, dal tempo di degradazione dei rifiuti nell’ambiente alla raccolta differenziata e al riciclaggio. Nella fase finale il progetto ha visto l’attuazione di una visita guidata presso un impianto di stoccaggio e deposito dei rifiuti dove i comuni conferiscono la raccolta differenziata, permettendo ai ragazzi delle scuole di toccare con mano ed osservare concretamente parte della filiera della recupero dei rifiuti, effettuando collegamenti tra gli argomenti trattati in aula dalla separazione in casa dei rifiuti, alla successiva fase del recupero e del riciclaggio degli stessi.

